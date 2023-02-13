Политолог Марков рассказал о «великом событии», которое МИД Украины ждет 23–24 февраля

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В годовщину начала СВО Соединенные Штаты попытаются принять «рекордную» антироссийскую резолюцию на Генассамблее (ГА) ООН. Это может стать тем «великим событием», о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков.

Накануне Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля ожидаются «великие события», которые Россия «запомнит». Однако подробности этих «событий» украинский политик раскрывать не стал.

— Насколько я понимаю, речь идет о принятии антироссийской резолюции на заседании Генассамблеи ООН, — считает Марков. — Штаты и их союзники активно готовят эту резолюцию и сейчас делают все, чтобы за нее проголосовало рекордное число стран.

В основе документа, как отмечает собеседник «ВМ», два пункта:

«осуждение действий России на Украине»;

«формула мира» украинского президента Владимира Зеленского.

По данным Associated Press, Украина и ее сторонники уже распространили текст резолюции среди дипломатов ООН. Документ называется «Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». В нем отчасти повторяется «мирный план» из десяти пунктов, озвученный Зеленским на саммите G20 в ноябре. Например, там есть требование о «немедленном, полном и безоговорочном выводе всех российских войск» за пределы международно признанных границ Украины.

— «Мирный» план Зеленского — ложь, — уверен Марков. — По сути, это план войны. США и их союзники хотят легитимизировать его через Генассамблею ООН.

При этом резолюции ГА ООН имеют декларативный статус в отличие от решений Совета Безопасности. Но принять подобную резолюцию в Совбезе невозможно, так как Россия ее попросту заблокирует. По этой причине МИД Украины регулярно требует исключить нашу страну из Совбеза.

— Юридического механизма исключения России из Совбеза ООН нет, — напоминает политолог. — Но фактически это возможно. Например, если американцы не пустят российских дипломатов в здание, где проходит заседание Совбеза.

Спецсессия ГА ООН по Украине возобновится 22 февраля в Нью-Йорке. Зеленский планирует посетить заседание Генассамблеи и выступить на нем 24 февраля. По данным Bloomberg, также в годовщину начала СВО страны G7 могут ввести санкции против китайских, иранских и северокорейских компаний, помогающих России в обходе ограничений.

В начале марта 2022 года ГА ООН приняла резолюцию с требованием вывода российских войск с территории Украины. За документ проголосовало 141 государство, 35 воздержались. Еще пять стран — Россия, Белоруссия, Сирия, Эритрея и Северная Корея — проголосовали против.