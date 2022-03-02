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Генассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации на Украине
Фото: twitter/RussiaUN

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить проводимую Россией спецоперацию на Украине и вывести с ее территории войска. Об этом стало известно в среду, 2 марта.

За резолюцию проголосовало 141 государство, против — пять (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея). Также 35 государств воздержались от голосования, среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба и другие.

Уточняется, что резолюции Генассамблеи не могут предписывать принудительных мер в отношении государства. Подобные меры — прерогатива Совета безопасности ООН.

Авторы принятой резолюции также осуждают решение России «повысить готовность своих ядерных сил» и выражают сожаление в связи с действиями РФ на Украине, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка 12 дипломатов постпредства России при ООН является циничной эскалацией со стороны США. Вашингтон таким образом, считает она, пытается взять реванш, постоянно проигрывая на дипломатическом поле. Высылка не останется без ответа, и он необязательно будет симметричным.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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