«Подлые приемы»: Захарова пообещала ответить на высылку дипломатов из ООН

Фото: МИД РФ

Высылка 12 дипломатов постпредства России при ООН является циничной эскалацией со стороны США. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во вторник, 1 марта.

— Смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, для нас очевидны: нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить наши позиции, лишить возможности полноценно работать на ооновской площадке. Подлые американские приемы ни для кого не новость, — сказала дипломат.

Вашингтон таким образом, считает она, пытается взять реванш, постоянно проигрывая на дипломатическом поле. Высылка не останется без ответа, и он необязательно будет симметричным, приводит слова Захаровой сайт МИД.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 дипломатов персонами нон грата. Он отметил, что данным шагом Вашингтон грубо нарушил обязательства по соглашению о принимающей стране. Сотрудники должны будут уехать до 7 марта, заключил он.