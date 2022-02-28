Небензя рассказал, что США объявили российских дипломатов персонами нон грата

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Соединенные Штаты Америки объявили двенадцать дипломатов России — персонами нон грата.

Он отметил, что данным шагом США грубо нарушили обязательства по соглашению о принимающей стране.

— Только что я получил информацию, что власти США предприняли ещё один враждебный шаг в отношении российской миссии в ООН. Они заявили нам, что они объявляют 12 человек из российской миссии персонами нон грата, — рассказал Небензя, передает РИА Новости.

Также он добавил, что дипломаты должны уехать до 7 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, отметил он.