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При помощи украинского кризиса США активно ослабляют не только Россию, но и Германию. Подобный подход выгоден американцам, так как вместо экономически успешной Германии они хотят выбрать другую страну, через которую продолжат оказывать влияние на Евросоюз. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, американские политики меняют свой подход к влиянию на страны Европы.

— Америка хочет отобрать у Германии любое влияние в Европе. Поэтому американцы переводят на Польшу и прибалтийские государства точку своего воздействия на Европу, — объяснил Светов.

Нанося экономический удар по энергоснабжению Германии и заставляя ее разорвать связи с Россией, американцы стремились ослабить экономику ФРГ, уверен политолог.

К ослаблению Германии присоединяются и другие страны, уточнил собеседник «ВМ».

— Мелочи в политике говорят порой больше, чем крупные дела. То, как посол Украины позволял себе обращаться с немецкими политиками, — публичное унижение. Потом Польша, довольно оскорбительно говоря о немцах, возбудила проблему репараций. Поляки открыто заявили, что они обратятся за поддержкой к американцам, — рассказал Светов.

Как отметил политолог, от разрыва отношений с Россией Германия теряет ряд экономических преимуществ. Благодаря сотрудничеству с СССР (затем — с РФ) Германия была стабильно обеспечена газом. Немецкий бизнес активно работал на территории России, подчеркнул политолог.

Взрыв на «Северных потоках» также связан с желанием США ухудшить состояние экономики Германии, уверен Светов.

— Наибольшая выгода от взрыва на «Северных потоках» — у США. Конечно, тут есть и вторая выигравшая страна — Норвегия, которая стала свой газ продавать втридорога, — заметил эксперт.

По мнению политолога, немцы — очень трудолюбивый народ, и их экономика сможет выдержать такие удары. Однако необходимо, чтобы страну возглавили люди, которые будут активно заниматься интересами собственного государства.

При этом о налаживании отношений Германии и России можно забыть на долгие годы, считает специалист.

— Немцы могут стать самостоятельными и суверенными в экономических вопросах. Но политическое давление мощное, и отношения с РФ будут улучшаться либо у США и всего ЕС, либо ни у кого, — заключил Светов.

Американский правозащитник и бывший кандидат в вице-президенты от партии «Зеленые» Аджаму Барака высказал мнение, что ослабление Германии является второй главной задачей Соединенных Штатов в конфликте на Украине.

— Я с самого начала говорил, что в войне, которую Соединенные Штаты инициировали с РФ, Германия всегда была второй целью, — написал он в соцсети Twitter.