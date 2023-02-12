Американский политик Барака назвал Германию второй после РФ целью США на Украине

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Ослабление Германии является второй главной задачей Соединенных Штатов в конфликте на Украине. Такое мнение высказал американский правозащитник и бывший кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака.

Он прокомментировал расследование журналиста Сеймура Херша из США о взрывах на газопроводах «Северные потоки».

— Я с самого начала говорил, что в войне, которую Соединенные Штаты инициировали с РФ, Германия всегда была второй целью, — написал он в соцсети Twitter.

8 февраля Херш выпустил публикацию, в которой утверждается, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», а потом ее активировали норвежцы.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты отрицают свою причастность к взрывам на газопроводах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расследование Херша о взрывах на газопроводах «Северные потоки». Она заявила, что ждет, когда Североатлантический альянс соберет саммит из-за расследования о «Северных потоках».