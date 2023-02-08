Американский журналист Херш: Взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы США

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Водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», а затем ее активировали норвежцы. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

— Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов «Северный поток», — цитирует слова Херша РИА Новости.

По словам журналиста, президент Соединенных Штатов Джо Байден решился на диверсию на газопроводах после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».