Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американский журналист Херш: Взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы США

Евгений Жуков
В мире
Американский журналист Херш: Взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы США
Фото: shutterstock

Водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», а затем ее активировали норвежцы. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

— Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов «Северный поток», — цитирует слова Херша РИА Новости.

По словам журналиста, президент Соединенных Штатов Джо Байден решился на диверсию на газопроводах после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

Взрывы США НАТО Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте