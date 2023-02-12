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Захарова ждет, когда НАТО соберет саммит из-за расследования о «Северных потоках»

Юлия Курганова
В мире
Захарова ждет, когда НАТО соберет саммит из-за расследования о «Северных потоках»
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала расследование журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах «Северные потоки».

— Где натовские специалисты по «новичкам» и дохлым уткам, которые регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них есть факты? Они никогда никаких фактов не предъявляли. Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, которые добыли журналисты. Так когда же соберется экстренный саммит НАТО? — высказалась дипломат в Telegram-канале.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш выпустил публикацию, в которой утверждается, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», а потом ее активировали норвежцы.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты отрицают свою причастность к взрывам на газопроводах.

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на топливной артерии, а также что об этом думают в РФ и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».

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