В Госдепе заявили о непричастности США к подрыву «Северных потоков»

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США отрицают свою причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», считая свои объяснения на этот счет заслуживающими доверия. Об этом в четверг, 9 февраля, на брифинге для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Ему был задан вопрос о том, считает ли он, что заявления американских властей относительно непричастности к взрывам на газопроводах вызывают доверие на фоне выхода материала американского публициста Сеймура Херша, которыый заявил, что за диверсией стоит именно Вашингтон. Прайс назвал версию обозревателя «совершенным и полнейшим нонсенсом».

Официального представителя американской дипломатии попросили уточнить, контактировал ли Госдеп с послами ФРГ или Норвегии, а также с другими союзниками и партнерами о «Северных потоках» после выхода статьи Херша.

— Для нас было бы нетипично контактировать с союзниками и партнерами по поводу чего-то, что является совершенным и полнейшим нонсенсом и должно быть сходу отвергнуто любым, кто посмотрит на это с объективной точки зрения, — заявил Прайс, слова которого приводит ТАСС.

В минувшую среду, 8 февраля, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил материал, в котором говорится, что водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», а затем ее активировали норвежцы.