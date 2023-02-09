«Взорвать по команде»: кто, как и зачем устроил диверсию на «Северных потоках»

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На мировой арене назревает серьезный скандал. Все из-за расследования американского журналиста Сеймура Херша, в котором тот называет виновников взрыва на газопроводах «Северный поток». Чем известен Херш, кто, как и зачем по его версии совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, а также что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».

Чем известен Херш

Сеймур Херш — американский журналист с мировым именем. Сейчас ему 85 лет. За свою долгую карьеру он успел поработать в крупнейших западных изданиях, среди них — Associated Press и New York Times.

Широкую известность Херш получил в 1969 году после публикации интервью с лейтенантом Уильямом Л. Келли. Из него мир узнал о Резне в Сонгми — массовом убийстве гражданского населения, которое устроили американские военные в ходе вьетнамской кампании. Через год за расследование этого события Херш был удостоен Пулитцеровской премии — самой престижной награды в сфере журналистики.

На счету Херша есть и другие громкие расследования. Так, в 1970-е годы он освещал Уотергейтский скандал, в 2004-м рассказал о пытках заключенных в иракской тюрьме Абу-Грейб, а в 2013-м усомнился в версии Белого дома, оправдывающей военный удар США по Сирии.

Наконец, 8 февраля 2023 года в своем блоге на платформе Substack он опубликовал статью под заглавием «Как Америка уничтожила газопровод «Северный поток».

Кто и почему взорвал СП

В статье Херша утверждается, что операцию по взрыву трех труб «Северных потоков» (СП) подготовили спецслужбы США. Им также помогали военно-морские силы Норвегии.

Норвежцев, как пишет журналист, подключили к операции потому, что «они превосходные моряки и ненавидят русских». К тому же Норвегия — один из первых членов НАТО, а экс-премьер этой страны Йенс Столтенберг долгое время возглавляет альянс. Значит — им можно доверять.

Возможна и еще одна причина: норвежцы сами могли быть заинтересованы в операции. Ликвидация «потоков» позволила бы им продавать больше собственного газа в Европу.

Решение об уничтожении «потоков» Белый дом принял за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине — в декабре 2021 года. Этому предшествовали строго засекреченные дебаты, которые продолжались более девяти месяцев. Причем большую часть времени американцы обсуждали не саму необходимость ликвидации СП (в этом у них сомнений не было), а то, как выполнить миссию, не оставив улик.

При этом необходимость уничтожения газопроводов в Белом доме аргументировали довольно просто. Вот как Херш пересказывает ход мыслей администрации Джо Байдена:

— Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов с дешевым природным газом, Вашингтон опасался, что такие страны, как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, необходимыми для победы над Россией.

Как взорвали «потоки»

Руководство операцией взял на себя советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Ее план обсуждался на нескольких встречах с военными, представителями ЦРУ и Госдепа. Основная проблема операции — сделать так, чтобы атаку на «потоки» нельзя было отследить до США, иначе «это был бы акт войны».

В итоге план был разработан. Он сводился к следующему: американские военные водолазы закладывают взрывчатку С4 под трубы «Северных потоков», в нужное время заряды активируют дистанционно.

Норвежцы нашли мелководье, где водолазам будет легче всего выполнить задание. Они же предложили провести операцию в июне 2022 года под прикрытием натовских учений Baltops-22. Эти учения регулярно проводятся уже более 20 лет, так что не должны были вызвать подозрений.

По словам источника, на которого ссылается Херш, изначально бомбу планировалось установить с таймером на 48 часов. Однако в последний момент в Белом доме осознали, что это позволит указать на связь между учениями и диверсией.

— Могут ли ребята на местах придумать какой-нибудь способ взорвать трубопроводы позже по команде? — поинтересовалась администрация президента США.

Выяснилось, что такой способ, хотя и довольно сложный и не совсем надежный, есть: С4 должна была сработать по сигналу от гидролокационного буя, сброшенного самолетом прямо над газопроводами.

Итак, 26 сентября прошлого года норвежский патрульный самолет, совершая, казалось бы, обычный полет, сбросил гидролокационный буй. Его сигнал распространился под водой и последовательно спровоцировал взрыв трех труб «Северных потоков».

Как на расследование отреагировал Запад

Расследование Херша о взрывах СП не получило широкого резонанса в США и Европе. Западная пресса его фактически проигнорировала, уделив львиную долю внимания европейскому турне президента Украины Владимира Зеленского.

Публикаций, связанных со статьей журналиста, нет на сайтах крупнейших изданий, таких как Washington Post, New York Times (NYT), Guardian, Financial Times и других. Небольшой пересказ расследования лауреата «пулитцера» есть в британской Times. В ней, кстати, его критикуют за ссылку на анонимный источник.

В остальном же западная пресса ограничилась краткой реакцией на расследование со стороны Белого дома: «Эта совершенная ложь и полная фикция».

А NYT, где некогда работал Херш, в своей статье о взрывах на СП назвала случившееся «загадкой военного времени».

Вероятно, после серии расследований, в которых Херш выставляет в негативном свете правительство США, его попытались выключить из информационной повестки. На это, в частности, указывает опубликованная в 2015 году колонка в Washington Post с характерным заглавием «Сай Херш — гигант журналистики: почему те, кто восхищался им, больше не восхищается». Ее автор обвиняет Херша в злоупотреблении анонимными источниками.

Что говорят в России

Данные о причастности США к взрывам труб «Северных потоков» в России никого не удивили.

— Все и так знали, что это американцы их взорвали. Но расследование Херша ценно тем, что дает детали, подтверждающие виновников теракта, — отметил в беседе с «ВМ» политолог Сергей Марков.

Еще в декабре прошлого года президент Владимир Путин намекнул на возможных виновников инцидента.

— Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину? Вот тот и взорвал, — сказал российский лидер.

Очевидно, что такими «интересантами», прежде всего, были Штаты. В начале февраля 2022 года американские политики открыто угрожали уничтожить «потоки». Вот, например, что говорил Джо Байден:

— Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то «Северного потока — 2» не будет, мы положим ему конец.

После публикации расследования Херша спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Байдена «террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов».