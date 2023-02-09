Зеленский прилетел в Париж для встречи с Макроном и Шольцем

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прилетел в Париж, чтобы встретиться с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Около самолета украинского лидера встретил глава вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

После 22:00 среды по местному времени (00:00 четверга, 9 февраля, по-московскому времени) президента Украины ждут в Елисейском дворце. Перед ужином за закрытыми дверями пройдет совместная пресс-конференция лидеров трех государств.

Также 9 февраля Зеленский будет участвовать во внеплановом саммите Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС.

Читатели агентства Bloomberg UK в соцсети Twitter возмутились из-за кадра с объятиями Владимира Зеленского и журналистки во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Было опубликовало видео, на котором украинская журналистка выразила сожаление, что не может обнять лидера страны. В ответ на это он спустился к ней со словами «почему нет?».