Фото: president.gov.ua

Читатели агентства Bloomberg UK в соцсети Twitter возмутились из-за кадра с объятиями президента Украины Владимира Зеленского и журналистки во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Было опубликовало видео, на котором украинская журналистка выразила сожаление, что не может обнять лидера страны. В ответ на это он спустился к ней со словами «почему нет?». Многие пользователи посчитали неуместным делать акцент на «шоу одного актера» вместо того, чтобы сообщить, сколько денег налогоплательщиков уходит в карманы украинских властей.

«Теперь заголовки об объятиях. Мы так скоро будем знать все об этом Зеленском: с кем он обнимается, сколько человек он обнял и были ли они в масках», — отметил один из пользователей.

«А вы уверены, что это новость?» — спросил другой.

«Британские СМИ стали какой-то шуткой», — заявил фолловер.

«А этот парень, действительно, хороший актер», — высказался подписчик.

Великобритания и Украина по итогам встречи выпустили совместную декларацию, в которой Лондон пообещал продолжать помогать киевскому режиму.

Массовые кадровые перестановки и политические решения приведут к народному недовольству и смене команды президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 8 февраля заявил бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.