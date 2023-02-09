Володин назвал Байдена террористом из-за подрыва «Северных потоков»

Фото: пресс-служба Госдумы

Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 9 февраля.

— Президент США, выступая в Конгрессе, заявил, что американская нация служит путеводной звездой миру. Это напоминает высказывания руководителей Третьего рейха. К чему приводит эта идеология исключительности, сегодня можно убедиться, ознакомившись с результатами расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности Байдена к подрыву «Северных потоков», — отметил он.

Так, сославшись на учения НАТО, американские водолазы при поддержке ВМС Норвегии установили у газопроводов взрывные устройства на дистанционном управлении, а спустя некоторое время привели их в действие. Таким образом, по мнению спикера Госдумы, Байден стал террористом, который отдал приказ уничтожить энергетическую инфраструктуру Германии, Франции и Нидерландов.

В своем Telegram-канале Володин призвал привлечь Байдена и его подельников к ответственности, а также заставить выплатить компенсации пострадавшим странам.

Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил свое авторство статьи, в которой говорится о причастности США к взрывам на «Северных потоках». Однако деталей своей работы над статьей журналист раскрывать не стал.