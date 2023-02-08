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Журналист Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на «Северных потоках»

Евгений Белоусов
В мире
Журналист Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на «Северных потоках»
Фото: shutterstock

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил свое авторство статьи, в которой говорится о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

— Конечно, это был я, — заявил он.

Однако детали своей работы над статьей журналист раскрывать отказался, как и отказался назвать свои источники, передает РИА Новости.

В статье говорится, что водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», а затем ее активировали норвежцы.

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

В публикации также утверждается, что американский президент Джо Байден девять месяцев обговаривал теракт со спецслужбами, прежде чем решился одобрить его.

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

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