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Швейцария уже давно отказалась от нейтрального статуса. Однако страна сделала это не под внешним давлением, а в рамках консолидации западной цивилизации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков.

По данным Reuters, Берн готов отказаться от нейтралитета, чтобы разрешить поставки швейцарского оружия на Украину. В публикации отмечается, что страна вынуждена пойти на такой шаг из-за «публичного и политического давления».

— Швейцария уже отказалась от нейтралитета, — убежден Марков. — И это зафиксировано в документе их МИДа. К тому же эта страна присоединилась к санкциям против России, а значит — не является нейтральной.

По мнению Маркова, отказ от нейтралитета происходит не столько под давлением США или какой-либо еще страны, сколько под давлением обстоятельств.

— На наших глазах происходит консолидация западной цивилизации, связанная с общим падением ее значения в развитии мирового сообщества, — говорит Марков. — Отказ от нейтрального статуса, который Швейцария имела более двухсот лет, свидетельствует о грандиозности происходящих изменений.

Швейцария регулярно поддерживает антироссийские санкции. Так, в конце прошлого месяца в правительстве страны заявили, что она присоединилась к новому пакету санкций ЕС. В марте прошлого года российские власти включили Швейцарию в список недружественных стран.

Нейтралитет Швейцарии по Украине

Вопрос сохранения нейтралитета для Швейцарии является ключевым. Страна придерживается его с 1815 года. И до последнего времени такое положение дел казалось незыблемым. Например, в ноябре прошлого года Швейцария демонстративно ввела эмбарго на поставки оружия и России, и Украине.

При этом среди швейцарских политиков существуют разные мнения по вопросу реэкспорта швейцарского оружия на Украину. Так, депутат крупнейшей парламентской фракции SVP Давид Цубербюлер полагает, что такой шаг «разрушит основу мира и процветания» Швейцарии. В то же время его однопартиец Вернер Зальцманн поддерживает принятие закона о реэкспорте.

Граждане страны также не готовы единогласно поддержать поставки оружия воюющей стране. По данным опроса компании Sotomo, на который ссылается Reuters, разрешение реэкспорта оружия на Украину поддерживают только 55 процентов швейцарцев.