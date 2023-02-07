Reuters: Швейцария хочет отказаться от нейтралитета по Украине
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Швейцария готова к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину. Об этом заявил лидер правоцентристской Свободной демократической партии Тьерри Баркарт.
— Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира. У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине, — рассказал он.
По его мнению, отсутствие военной поддержки Украины означает косвенную поддержку России. В связи с этим политик предложил правительству страны разрешить реэкспорт оружия в страны «с такими же демократическими ценностями, как Швейцария», сообщает агентство Reuters.
1 февраля швейцарский МИД сообщил, что Берн пересмотрит свои отношения с Москвой и выработает новую внешнюю политику. В опубликованном докладе МИД Швейцарии неоднократно осуждает проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. Министерство также напомнило, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза.
27 января госсекретарь швейцарского министерства иностранных дел Лилиан Лэ заявила, что власти Швейцарии уважают права человека и в настоящее время не имеют правовых оснований, чтобы перевести киевскому режиму замороженные российские активы.