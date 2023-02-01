Швейцария пересмотрит отношения с Россией

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Швейцария намерена пересмотреть свои отношения с политикой России и выработать новую внешнюю политику. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе швейцарского МИД.

— Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке, — заявили в министерстве.

В опубликованном докладе МИД Швейцарии неоднократно осуждает проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. Министерство также напомнило, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, передает РИА Новости.

Недавно Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России.

В начале декабря 2022 года страны — члены Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе.

17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций в отношении России. Планируется, что он будет преимущественно направлен на устранение «существующих лазеек» в уже принятых рестрикциях.