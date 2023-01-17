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В Еврокомиссии раскрыли детали десятого пакета санкций против России

Евгений Жуков
В мире
В Еврокомиссии раскрыли детали десятого пакета санкций против России
Фото: shutterstock

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций в отношении России.

Новый пакет ограничительных мер будет преимущественно направлен на устранение «существующих лазеек» в уже принятых рестрикциях. Анонсированные ограничения призваны покончить «с обходом санкций», введенных со стороны ЕС, а также предусмотреть соответствующие последствия, сказала фон дер Ляйен в эфире CNN.

До этого фон дер Ляйен выразила надежду, что санкции вызовут застой в экономике России на несколько лет.

В начале декабря 2022 года страны — члены Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ожидания руководства западных стран о том, что под санкционным давлением российская экономика разрушится, не оправдались.

Глава государства подчеркнул, что именно благодаря сплоченной работе ЦБ, кабмина и субъектов Федерации ситуация была стабилизирована, несмотря на массовые ограничительные меры.

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