Евросоюз согласовал девятый пакет антироссийских санкций

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Страны Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций, передает в четверг, 15 декабря, агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

По информации собеседников издания, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе. Официальная позиция по этому вопросу будет подтверждена в пятницу, 16 декабря, пишет РИА Новости.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что ожидания западных стран о том, что под санкционным давлением экономика РФ разрушится, не оправдались. Глава государства подчеркнул, что именно благодаря сплоченной работе Банка России, правительства и субъектов федерации ситуация была стабилизирована, несмотря на массовые санкции.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа не может отказаться от антироссийских санкций. По его словам, европейские страны не суверенны в вопросе введения ограничительных мер.