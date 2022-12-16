Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Евросоюз согласовал девятый пакет антироссийских санкций

Егор Провоторов
В мире
Евросоюз согласовал девятый пакет антироссийских санкций
Фото: depositphotos

Страны Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций, передает в четверг, 15 декабря, агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

По информации собеседников издания, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе. Официальная позиция по этому вопросу будет подтверждена в пятницу, 16 декабря, пишет РИА Новости.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что ожидания западных стран о том, что под санкционным давлением экономика РФ разрушится, не оправдались. Глава государства подчеркнул, что именно благодаря сплоченной работе Банка России, правительства и субъектов федерации ситуация была стабилизирована, несмотря на массовые санкции.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа не может отказаться от антироссийских санкций. По его словам, европейские страны не суверенны в вопросе введения ограничительных мер.

Евросоюз (ЕС) Санкции Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте