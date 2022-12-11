«Часть большого замысла»: почему Европа не может отказаться от антироссийских санкций

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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа была обманута обещанием, что санкции уничтожат Россию. По его словам, введением ограничений европейцы нанесли ущерб в первую очередь самим себе. Почему, несмотря на негативные последствия, Европа все еще продолжает вводить санкции против РФ, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

Зачем вводили санкции

По словам эксперта, изначально идея антироссийских санкций была озвучена в Америке.

— Вполне может быть, что решение пообещать Европе эффект от антироссийских санкций было принято в США, возможно, было коллективное обсуждение руководителей Запада, — отметил специалист.

Признание Меркель о смысле, который Запад вкладывал в Минские соглашения, о многом свидетельствует, подчеркнул политолог. Это значит, что начатые в 2004 году процессы во время первого Майдана и избрания с третьего захода Ющенко продолжились в 2013–2014 годах, уточнил Светов.

Санкции стали частью большого замысла, суть которого сводилась к следующему: Россия без Украины не может быть великой державой, подчеркнул эксперт.

— Этот отрыв всячески рассматривался, и, когда не получилось все сделать сразу, стали искать другие инструменты. Этими инструментами были Минские соглашения и Нормандский формат. Когда в этом раскладе тоже не вышло, стали рассматривать вариант прямого военного столкновения. Я склонен доверять свидетельствам, которые говорят о планировавшемся в конце февраля — начале марта генеральном наступлении украинских войск на Донецкую и Луганскую народные республики, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил политолог, Запад надеялся, что санкции против России позволят разрушить экономику РФ.

— Вспомните, как на Западе говорили про адские санкции. Байден не просто так уверял, что за доллар будут давать 200 рублей. Они надеялись, что у них есть комплекс мер, который вместе с военным воздействием позволит поставить Россию на колени, — объяснил политолог.

По мнению Светова, Европа хотела благодаря санкциям привести Россию в такое состояние, чтобы условия по поставкам энергоносителей диктовала именно европейская сторона. До этого Россия предлагала долговременные соглашения, и та же самая Германия на этих соглашениях держала экономику в тонусе. Однако в Европе говорили, что это ненужная зависимость, и хотели диктата покупателя, подчеркнул специалист.

Были у Европы и другие интересы, заметил Светов.

— Конечно, они хотели, чтобы Россия полностью отказалась от влияния и воздействия на Украину. Вопрос разрешения продажи земель на Украине иностранцам свидетельствует о том, что вопросы с продовольствием Европа планировала решать через продвижение сельхозмонополий на территории Украины, — уверен эксперт.

Почему не могут отказаться от санкций

Европа не суверенна в вопросе санкций, поэтому, несмотря на негативный эффект, не может по собственному желанию отказаться от них, подчеркнул политолог.

— В решении стратегических вопросов развития блока НАТО участвует не Европа. У США есть в составе Европы свой троянский конь, который их задачи решает: сейчас это Польша и Прибалтика. В НАТО рычагов два: Великобритания и Польша. Когда от властей будут требовать заниматься проблемами своей страны, а не Украины, ситуация может измениться, но надеяться на это не стоит, — считает эксперт.

По мнению Светова, решение проблемы с санкциями может быть связано только с победой России на Украине — в противном случае Запад продолжит считать, что санкции были введены не зря.

Как реагируют европейские жители

Политолог предположил, что население в Европе по-разному относится к антироссийским санкциям.

— Думаю, что население в Европе настроено примерно поровну. Опросы показывают, что санкции поддерживает примерно 40–45 процентов населения. У русских есть одно здоровое качество: скепсис. В Европе скепсис у многих отсутствует напрочь. Вы можете себе представить, чтобы в России сказали, что в магазины привезли из какой-то страны апельсины, но так как политика страны России не нравится, то и апельсины покупать нельзя? Русские это не воспримут, а вот в Европе будут так делать, — уверен Светов.

В Европе нет стран, где население в большинстве выступает за отмену санкций, подчеркнул политолог. Наблюдаются некоторые движения в Болгарии, Германии и других странах, но готовности выступить нет.

Отсутствие протестов против санкций можно легко объяснить, заметил Светов.

— Сейчас очень трудно создать такое движение: нужны лидеры, средства, поддержка СМИ. То же движение «желтых жилетов» во Франции было не политическим, а экономическим, но его все равно задавили. СМИ говорили не о проблемах, которые волнуют участников движения, а о том, как те устраивают погромы. Многие другие движения тоже придушили, когда они перешли какие-то рамки, — пояснил политолог.

Новые беспорядки в Европе возможны не из-за санкций: санкции западного обывателя сильно не волнуют, уверен собеседник «ВМ». Беспорядки будут из-за реальных проблем, в частности, связанных с ростом цен, заключил Светов.