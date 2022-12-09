Политолог Журавлев: После подписания Минских соглашений Украина поставила перед собой задачу нарастить армию

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Страны Запада использовали Минские соглашения для того, чтобы сохранить киевский режим. Вполне возможно, что тем самым Украину намеренно готовили к противостоянию с Россией. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя соответствующее заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

По его словам, Запад изначально не планировал соблюдать Минские соглашения.

— Ангела Меркель знает, что говорит: именно она уговаривала Россию согласиться с Минскими соглашениями. Не знаю, насколько Штайнмайер в тот момент был искренен. Возможно, ему хотелось остаться в истории, поэтому вполне вероятно, что ему искренне хотелось, чтобы эти соглашения были выполнены. Но западная и европейская элита таким способом просто спасала киевский режим — это факт, — уверен политолог.

За время действия Минских соглашений Украина организовала армию, отметил собеседник «ВМ». Раньше у Украины армия была, скорее, имитационная, построенная на остатках советских вооруженных сил, пояснил Журавлев.

После подписания Минских соглашений Украина поставила перед собой задачу нарастить армию, уверен эксперт.

— Украина сконцентрировала ресурсы, какие не разворовали, и все-таки создала армию при материальной поддержке Запада. В стране появились профессиональные вооруженные силы, хоть и небольшие. Возродилась система воинского учета, склады были заполнены (в основном старым советским оружием из Восточной Европы), выстроена система оборонительных сооружений в районе Донецка и Луганска. По сути, мы сейчас боремся там с теми же системами ДОТ, которые были в 1940 году в Финляндии, — объяснил политолог.

По мнению эксперта, можно спорить о том, было ли происходящее сейчас на Украине планом американцев. Однако как минимум это была их мечта, уточнил собеседник «ВМ».

Журавлев подчеркнул, что с высокой долей вероятности у Америки был именно план.

— Ничего бы из этого не вышло, потому что одной Украины мало — в любом состязании должны участвовать как минимум двое. Вся история с Сирией, думаю, была уточненной провокацией. Нам там разрешили победить, чтобы мы не задумались о том, что надо воевать с Украиной, — заметил политолог.

Как отметил эксперт, Россия надеялась, что Минские соглашения все-таки помогут, причем вопреки здравому смыслу. Поддержав эти соглашения, РФ оказалась в сложном положении: нужны были очевидные доказательства того, что Украина их не выполняет. Когда Зеленский стал говорить, что и не собирается их выполнять, Россия смогла перестать воспринимать Минские соглашения всерьез, резюмировал специалист.

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Киеву время на то, чтобы «стать сильнее», объясняют позицию Запада по украинскому кризису. Об этом заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.