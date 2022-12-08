«Есть уязвимость»: когда США и страны Евросоюза прекратят поддерживать Украину

Фото: Unsplash

Несмотря на заявления отдельных американских политиков, власти США пока не готовы отказаться от поддержки Украины: для этого должно пройти какое-то время. Со временем Штаты должны переключиться на Китай как более важную для себя цель, и тогда поддержка может ослабнуть. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

Американское издание Hill сообщает, что стремительно растет количество представителей обеих партий в Конгрессе США, которые выступают за сокращение помощи Киеву и поддерживают российскую сторону. Кроме того, в статье говорится, что если Америка прекратит помогать Украине, то ее примеру последуют и другие страны.

Настроения в американском обществе

По словам собеседника «ВМ», говорить о каких-то принципиальных изменениях в настроениях американской элиты пока преждевременно.

— Существует двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины. Кроме того, существует инерция относительно уже запущенных программ помощи, которая будет влиять на практические решения на протяжении как минимум следующего года. Я бы здесь ничего не преувеличивал, хотя и есть опасения относительно того, насколько эффективно используется американская помощь Украине. Говорят и насчет возможных случаев коррупции, а также внутренних проблем в США. Все это влияет на настроения политиков — в каком-то смысле эти настроения отражают меняющиеся настроения в американском обществе, — объяснил Кортунов.

В ближайшем будущем изменения в настроениях американских политиков едва ли окажут влияние на ход украинского конфликта, уверен политолог. Военная помощь и поддержка пока сохранятся. Изменения могут наступить позднее.

— Если говорить о том, что будет за пределами следующего года, то здесь возможны разные неожиданности. Многое будет зависеть от конкретного состояния американской экономики, политической обстановки и других проблем, которые могут составить конкуренцию в глазах американских избирателей, — рассказал эксперт.

США vs Китай

По словам политолога, пока американцам выгоден украинский кризис. Однако с точки зрения долгосрочных интересов США фиксация на конфликте мешает Америке сосредоточиться на том, что для нее реально важно: на противостоянии с Китаем. В этой ситуации есть уязвимость для Байдена, потому что пока что на китайском направлении сделано очень мало, если вообще что-то сделано, пояснил эксперт.

Потерю интереса граждан США к украинскому кризису тоже легко объяснить, подчеркнул Кортунов.

— В современном мире очень трудно удержать внимание общества и представителей элиты на одной проблеме в течение длительного времени, если нет результатов и не удается достичь каких-то итогов, которые можно было бы обозначить как победу. Этот кризис уже длится довольно долго, конца ему не видно. Не совсем понятно, как Украина может добиться решающей военной победы. Общественное сознание начинает переключаться на другие проблемы, — рассказал специалист.

По мнению Кортунова, в ситуации с Украиной американская элита пошла по пути наименьшего сопротивления, сосредоточившись на более привычной проблеме. Противостояние с РФ не столь обременительно и рискованно, как с Китаем. Более того, Россия — традиционный противник, с Китаем все сложнее, заметил эксперт.

Другие страны

После прекращения Америкой поддержки Украины европейские государства также могут прекратить помощь, подчеркнул Кортунов.

— Я думаю, что американское лидерство является решающим в поддержке Украины. Конечно, у европейцев есть свои интересы, но, если будут изменяться настроения в США, это повлечет и изменения в настроениях в Европе. Тем более что США являются основным спонсором Украины в военной поддержке, ЕС делает значительно меньше, — резюмировал политолог.