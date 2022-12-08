Фото: Unsplash

Количество граждан Америки, которые поддерживают решение о сокращении помощи Киеву и поддерживают российскую сторону, стремительно растет. Об этом пишет издание Hill.

По словам журналиста Дугласа Шоэна, представители республиканской партии называют свою позицию реалистичной и утверждают, что США не могут продолжать оказывать помощь Украине по причине инфляции, которая влияет на жизнь американцев.

Обозреватель добавил, что со временем к аналогичной позиции начали присоединяться и представители левого крыла.

Автор материала напомнил, что демократы в письме к президенту США Джо Байдену выразили мнение, что конфликт на Украине был вызван воинственной политикой Вашингтона. Однако позже письмо было отозвано.

— Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны <...> это повысит угрозу прямой войны (России — прим. «ВМ») с США, — подытожил автор.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что Штаты «не предоставляли возможность» украинцам наносить удары по России. Так ли это на самом деле и как именно американцы способствуют военной агрессии Украины, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.