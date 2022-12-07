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«Блинкен врет»: военный эксперт Подберезкин объяснил, как США способствуют агрессии ВСУ

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
Политика
«Блинкен врет»: военный эксперт Подберезкин объяснил, как США способствуют агрессии ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что Штаты «не предоставляли возможность» украинцам наносить удары по России. Так ли это на самом деле и как именно американцы способствуют военной агрессии Украины, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

— Когда госсекретарь Блинкен говорит, что США не содействуют нанесению ударов по России, он просто врет, — подчеркивает собеседник «ВМ». — Ведь его страна поставляет Украине системы залпового огня HIMARS с повышенной дальностью — до 70 километров. Именно при помощи этой установки ВСУ наносят удары, в том числе по территории ДНР и ЛНР (обе республики вошли в состав РФ 4 октября 2022 года — прим. «ВМ»).

Как отмечает эксперт, Штаты поддерживают Украину не только политически и экономически, но и активно способствуют ее военной агрессии. Последнее, по словам Подберезкина, обеспечивается:

  • поставками вооружений ВСУ;
  • предоставлением разведданных, в том числе с использованием американских спутников;
  • участием натовских военных советников;
  • «наводками» на российские объекты (например, при атаке беспилотников на Симферополь).

— Пожалуй, самое главное из перечисленного — обеспечение ВСУ разведданными, которые зачастую содержат сведения о расположении российских войск, — полагает эксперт. — Контрбатарейные американские радиолокационные средства определяют нахождение артиллерийского орудия на дальности до 80 километров.

Недавно Киев неофициально признался в атаках беспилотников на российские аэродромы. Об этом написала американская газета Washington Post со ссылкой на «высокопоставленного украинского чиновника».

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