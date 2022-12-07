Киев неофициально признался в атаках беспилотников на российские аэродромы

Фото: Unsplash

Киев пытался атаковать аэродромы на российских территориях, хотя украинские власти предпочитают хранить официальное молчание по этому поводу. Об этом в беседе с газетой Washington Post заявил высокопоставленный украинский чиновник.

— Это были украинские беспилотники, — сообщил он.

При этом газета уточняет, что информации о том, как именно проводились атаки и какие дроны были использованы, пока нет.

Напомним, что украинская армия попыталась нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, в результате жертвами ударов стали трое российских военных. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения.

Президенту России Владимиру Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по вопросам, которые касаются происшествий, лучше обращаться в Министерство обороны Российской Федерации.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не помогали Киеву наносить удары по российской территории.