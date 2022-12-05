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При атаке беспилотников ВСУ на аэродромы погибли трое российских военных

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
При атаке беспилотников ВСУ на аэродромы погибли трое российских военных
Фото: depositphotos

Украинская армия попыталась нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, в результате погибли трое военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 5 декабря.

— Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов, — говорится в сообщении.

Жертвами ударов стали трое российских военных. Еще четверо получили ранения, их в настоящее время доставили в медицинские учреждения, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

До этого представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска ДНР. По его словам, российские солдаты сумели уничтожить на этом направлении уже более 50 человек противника и шесть боевых машин украинских вооруженных сил.

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