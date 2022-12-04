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Минобороны: Российские войска успешно наступают в районе Артемовска

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Российские войска успешно наступают в районе Артемовска
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой народной республики, — заявил он.

По словам генерал-лейтенанта, российские солдаты сумели уничтожить на этом направлении уже более 50 человек противника и шесть боевых машин украинских вооруженных сил, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Кроме того, недавно стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.

В четверг, 1 декабря, российская армия полностью освободила от украинских войск населенный пункт Курдюмовка в ДНР. До этого генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российской армии удалось полностью освободить от ВСУ населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР.

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