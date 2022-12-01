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Минобороны: Российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР
Фото: depositphotos

Российские военные полностью освободили от украинских войск населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики, — говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российской армии удалось полностью освободить от ВСУ населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР.

Недавно стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.

Украинские военные начали перебрасывать элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления.

Украина Россия Донбасс ДНР Минобороны
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