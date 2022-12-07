Блинкен утверждает, что Вашингтон не помогал Киеву наносить удары по России

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Соединенные Штаты не помогали Киеву наносить удары по российской территории. Об этом в среду, 7 декабря, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, Вашингтон не поощряет нанесение ударов по российской территории и не предоставляет Украине возможности для этого.

При этом Блинкен отметил, что Штаты продолжают оказывать Украине военную помощь.

— Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу, — заявил госсекретарь.

Напомним, что украинская армия попыталась нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, в результате жертвами ударов стали трое российских военных. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения.

Президенту России Владимиру Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по вопросам, которые касаются происшествий, лучше обращаться в Министерство обороны Российской Федерации.