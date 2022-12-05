Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на регулярной основе получает информацию о том, что происходит в стране. Так, лидеру РФ доложили о происшествиях в Рязанской и Саратовской областях. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит, — отметил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, по вопросам, которые касаются происшествий, лучше обращаться в Министерство обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

5 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестный беспилотник совершил атаку на аэродром под Саратовом. По данным СМИ, утром в понедельник летательный аппарат упал на взлетно-посадочную полосу аэродрома, в результате чего оказались повреждены два самолета. Также пострадали два человека, они были доставлены в медицинские учреждения.

22 ноября над акваторией Севастополя была отбита атака еще трех беспилотников. При этом экстренные службы Севастополя не зафиксировали никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры.