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Baza: Неизвестный БПЛА атаковал аэродром в Саратовской области

Полина Долганова
Происшествия
Baza: Неизвестный БПЛА атаковал аэродром в Саратовской области
Фото: shutterstock

Неизвестный беспилотник совершил атаку на аэродром под Саратовом. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, утром в понедельник летательный аппарат упал на взлетно-посадочную полосу аэродрома, в результате чего оказались повреждены два самолета. Также пострадали два человека, они были доставлены в медицинские учреждения.

27 ноября российские разведчики группировки «Отважные» посадили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении спецоперации.

22 ноября над акваторией Севастополя была отбита атака еще трех беспилотников. Украинские беспилотники пытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе. При этом экстренные службы Севастополя не зафиксировали никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры.

8 ноября Министерство обороны России опубликовало кадры с моментом ликвидации отечественным ударным дроном «Изделие-51/52», ранее известным как «Ланцет», танка ВСУ, укрывавшегося в городской застройке.

Саратовская область атаки Беспилотники
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