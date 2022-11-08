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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ с помощью БПЛА

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ с помощью БПЛА
Фото: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало кадры с моментом ликвидации отечественным ударным дроном «Изделие-51/52», ранее известным как «Ланцет», танка ВСУ, укрывавшегося в городской застройке.

На видеоролике продемонстрировано, как происходит процесс обнаружения и сопровождения разведывательным беспилотником украинского танка, пытающегося укрыться за объектами промышленной застройки.

После того как танк занял позицию, на него спикировал «Ланцет». На видео показано точное попадание БПЛА в боевую машину, передает официальный сайт Минобороны.

До этого сообщалось, что российская армия отбила попытки атак военных Украины на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Наступление было остановлено за счет ударов российской авиации и артиллерийского огня.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «Вечерней Москве», что в ближайшее время ВСУ могут потерпеть разгромное поражение на Херсонском направлении, в результате которого их резервы будут полностью уничтожены.

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