Фото: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало кадры с моментом ликвидации отечественным ударным дроном «Изделие-51/52», ранее известным как «Ланцет», танка ВСУ, укрывавшегося в городской застройке.

На видеоролике продемонстрировано, как происходит процесс обнаружения и сопровождения разведывательным беспилотником украинского танка, пытающегося укрыться за объектами промышленной застройки.

После того как танк занял позицию, на него спикировал «Ланцет». На видео показано точное попадание БПЛА в боевую машину, передает официальный сайт Минобороны.

До этого сообщалось, что российская армия отбила попытки атак военных Украины на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Наступление было остановлено за счет ударов российской авиации и артиллерийского огня.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «Вечерней Москве», что в ближайшее время ВСУ могут потерпеть разгромное поражение на Херсонском направлении, в результате которого их резервы будут полностью уничтожены.