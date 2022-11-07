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В Минобороны сообщили о провале попыток наступления ВСУ на трех направлениях

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Минобороны сообщили о провале попыток наступления ВСУ на трех направлениях
Фото: depositphotos

Российская армия за 24 часа отбила попытки атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, украинская армия силами двух батальонов с иностранными наемниками вела наступление в направлении поселков Нижняя Дуванка и Сватово в ЛНР. Наступление было остановлено за счет ударов российской авиации и артиллерийского огня.

Конашенков отметил, что на одном только Купянском направлении потери ВСУ в личном составе составили до 100 бойцов.

До этого стало известно, что российские военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны по берегу Днепра около Энергодара. Военные, большинство из которых были призваны из Саратовской области, прибыли в зону СВО после подготовки на полигонах. На передовой они планируют усилить оборону с помощью возведенных вдоль берега фортификационных сооружений и огневых позиций.

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