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Российские разведчики посадили беспилотник ВСУ на Краснолиманском направлении

Александр Афонин

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Российские разведчики посадили беспилотник ВСУ на Краснолиманском направлении
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российские разведчики группировки «Отважные» посадили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении спецоперации. Об этом стало известно в воскресенье, 27 ноября.

Как утверждается, разведчикам удалось перехватить дрон «Фурия». Он был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает Lenta.ru.

23 ноября в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и Севастополя.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников, было сбито два дрона. В результате атаки гражданские объекты не пострадали.

Позже над акваторией Севастополя была отбита атака еще трех беспилотников. По словам губернатора, городские экстренные службы не зафиксировали никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры.

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