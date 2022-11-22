Три беспилотника были сбиты на подлете к Балаклавской ТЭС

Фото: Pixabay

Над акваторией Севастополя была отбита атака еще трех беспилотников. Украинские беспилотники пытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Об этом во вторник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось, — заявил он.

По словам губернатора, экстренные службы Севастополя не зафиксировали никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры. Об этом Развожаев написал в своем Telegram-канале.

До этого губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, на данный момент сбито два дрона. Из-за этого было приостановлено движение пассажирского морского транспорта.

Вскоре стало известно, что движение было восстановлено. Катера и паром отправляются согласно расписанию.