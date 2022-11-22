Движение пассажирских катеров восстановили в Севастополе

Фото: shutterstock

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе городского правительства.

— Катера и паром отправляются согласно утвержденному расписанию, — говорится в Telegram-канале «Севастополь Официальный».

До этого губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, на данный момент сбито два дрона. Из-за этого было приостановлено движение пассажирского морского транспорта.

Недавно стало известно, что над электроподстанцией «Кафа» в Крыму сбили беспилотник. По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обломки аппарата упали на территорию станции. Повреждений нет, энергоснабжение нарушено не было.

Морякам удалось уничтожить беспилотник в районе Любимовки на севере Севастополя. Никаких данных о разрушениях и пострадавших в результате этой атаки не приводилось. Также не сообщалось о том, беспилотник какого типа удалось ликвидировать.