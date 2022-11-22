Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Губернатор Севастополя сообщил о срабатывании систем ПВО из-за атаки беспилотников

Александр Афонин
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил о срабатывании систем ПВО из-за атаки беспилотников
Фото: shutterstock

В Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на данный момент сбито два дрона. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности, — сказал он.

Губернатор добавил, что в результате атаки беспилотников гражданские объекты Севастополя не пострадали. В своем Telegram-канале Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие.

17 ноября стало известно, что над электроподстанцией «Кафа» в Крыму сбили беспилотник. По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обломки аппарата упали на территорию станции. Повреждений нет, энергоснабжение нарушено не было.

18 ноября сообщалось, что морской беспилотник украинских вооруженных сил атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске. Там были замечены следы повреждений, которые не повлияли на работоспособность систем.

ПВО Севастополь Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения