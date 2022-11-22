Губернатор Севастополя сообщил о срабатывании систем ПВО из-за атаки беспилотников

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В Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на данный момент сбито два дрона. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности, — сказал он.

Губернатор добавил, что в результате атаки беспилотников гражданские объекты Севастополя не пострадали. В своем Telegram-канале Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие.

17 ноября стало известно, что над электроподстанцией «Кафа» в Крыму сбили беспилотник. По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обломки аппарата упали на территорию станции. Повреждений нет, энергоснабжение нарушено не было.

18 ноября сообщалось, что морской беспилотник украинских вооруженных сил атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске. Там были замечены следы повреждений, которые не повлияли на работоспособность систем.