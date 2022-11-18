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СМИ: Морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань в Новороссийске

Лейла Алиева
Происшествия
СМИ: Морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань в Новороссийске
Фото: president.gov.ua

Морской беспилотник украинских вооруженных сил атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 18 ноября.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 18 ноября. В нефтегавани были замечены следы повреждений, которые не повлияли на работоспособность систем.

Согласно предварительным данным, найденные обломки дрона использовались ВСУ для атаки на Черноморский флот в Севастополе в конце октября, пишет Telegram-канал.

Недавно МИД РФ обвинил Великобританию в передаче беспилотных подводных аппаратов Украине. В ведомстве рассказали, что английские эксперты обучают в Очакове Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей.

29 октября стало известно о террористической атаке Киева на корабли Черноморского флота. В результате небольшие повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в Южной бухте. При этом к теракту украинских военных готовили специалисты британских ВМС, которые имеют отношение к подрыву газопроводов «Северный поток».

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