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Беспилотник сбили над электроподстанцией в Крыму

Лейла Алиева
Происшествия
Беспилотник сбили над электроподстанцией в Крыму
Фото: Unsplash

Над электроподстанцией «Кафа» в Крыму сбили беспилотник. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

— По подстанции «Кафа». Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено, — написал он в своем Telegram-канале.

Другой беспилотник был сбит 8 ноября в Севастополе. Также в городе утром сработала система противовоздушной обороны.

До этого морякам удалось уничтожить беспилотник в районе Любимовки на севере Севастополя. Никаких данных о разрушениях и пострадавших в результате этой атаки не приводилось. Также не сообщалось о том, беспилотник какого типа удалось ликвидировать

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