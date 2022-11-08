Система ПВО сбили беспилотник над акваторией Севастополя

Фото: Минобороны РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) отработала утром 8 ноября в Севастополе, по предварительным данным, был сбит вражеский беспилотник, сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

— В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА над акваторией, — написал губернатор в Telegram.

29 октября в результате террористической атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота в Севастополе повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

Уточняется, что к теракту украинских военных готовили специалисты британских ВМС, которые имеют отношение к подрыву газопроводов «Северный поток».

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Вечерней Москве», что неудачная атака украинских беспилотников на Севастополь, скорее всего, выполнялась с целью нанести ущерб флоту или инфраструктуре города. Собеседник «ВМ» отметил, что запуск беспилотников также мог быть попыткой повлиять на моральный настрой севастопольцев.