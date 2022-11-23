Минобороны: Средства ПВО сбили пять беспилотников в Крыму

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в среду, 23 ноября.

— Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь, — говорится в сообщении.

Кроме того, в направлении населенного пункта Павловка российские войска отразили попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). А в районе Новодаровки Запорожской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских солдат, передает Telegram-канал оборонного ведомства.

20 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ планируют в будущем начать наступление для возвращения Крыма. Однако чиновник не стал называть точных дат начала кампании.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал «неадекватными» подобные заявления украинских властей. По его словам, ничего хорошего от нынешнего украинского правительства ожидать нельзя.