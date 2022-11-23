В Крыму назвали «неадекватными» заявления Киева о наступлении на полуостров

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Заявления украинского руководства о планах наступления на Крымский полуостров являются «неадекватными». Об этом в среду, 23 ноября, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

— Мы не употребляем те препараты, которые употребляют они, — заявил парламентарий.

Он также добавил, что подобные высказывания характеризуют украинскую сторону, как «неадекватных людей, не имеющих ничего общего со здравомыслием».

В заключение Константинов подчеркнул, что ничего хорошего от нынешнего украинского правительства ожидать нельзя, а цели специальной военной операции должны быть достигнуты в полной мере, передает РИА Новости.

В субботу, 19 ноября, замглавы украинского Минобороны Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ смогут уже к концу декабря «вернуться в Крым». По его словам, окончание конфликта на Украине может произойти к концу весны 2023 года.

20 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма.

Администрация США считает, что Украина должна сама решить, будет ли она пытаться захватить Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны Штатов по политическим делам Колин Кол. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, чтобы попытаться захватить Крым, Украина должна прорвать оборону на других рубежах, и в данный момент подобная задача ей не под силу.