«Везде получают по зубам»: сможет ли Украина захватить Крым

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Администрация США считает, что Украина должна сама решить, будет ли она пытаться захватить Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны Штатов по политическим делам Колин Кол. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, чтобы попытаться захватить Крым, Украина должна прорвать оборону на других рубежах, и в данный момент подобная задача ей не под силу.

По его словам, Украина неоднократно подчеркивала свое намерение захватить Крым, однако сейчас у нее другие проблемы.

— Планы такие озвучивались, президент Украины Владимир Зеленский даже собирался летом купаться в Крыму. Сейчас они пытаются захватить Херсон. И их главная задача — добиться того, чтобы в боевых действиях зимой был сделан перерыв с учетом накопления резервов нашими войсками и того, что они увязли в нашей обороне по всему фронту с севера на юг. Сейчас пытаются наступать на Херсонском направлении, Николаево-Криворожском, Купянском и т. д. — и везде получают по зубам, — объяснил специалист.

По словам Дандыкина, за месяцы специальной военной операции у России многое поменялось в понимании боевых действий. Преимущества Украины тают с каждым днем, и сейчас для них стоит вопрос, как не потерять новые российские территории: Донбасс, Запорожскую область и Херсонщину, уверен эксперт.

Вопрос атаки Крыма в данный момент для Украины неактуален, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Чтобы атаковать Крым, Украина должна преодолеть нашу оборону на других рубежах. Для этого нужно создать группировку войск, усилить ее, усилить средства ПВО. Иметь хотя бы какую-нибудь авиационную группировку. Они ее просят, но такой группировки нет, для этого нужны месяцы. Поэтому мечтать не вредно, о Крыме можно забыть. Думаю, что попытки Украины захватить Крым не просто маловероятны, они близки к нулю, — резюмировал Дандыкин.