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Политолог Кортунов объяснил, чем может быть опасен подрыв Каховской ГЭС

Рафаэль Залян

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Общество
Политолог Кортунов объяснил, чем может быть опасен подрыв Каховской ГЭС
Фото: Липунов Дмитрий / Public Domain

Риск затопления населенных пунктов при возможном подрыве ВСУ Каховской ГЭС сохраняется. При таком сценарии может произойти настоящая гуманитарная катастрофа. Однако имеющиеся военные ресурсы войск РФ вряд ли позволят этому случиться. Такое мнение высказал политолог Андрей Кортунов.

По его словам, большинство людей из населенных пунктов, которые проживали в Новой Каховке и соседних регионах, эвакуированы, поэтому граждане даже при самых сильных ударах по инфраструктуре электростанции не пострадают:

— Но вот если будет подорвана плотина, то вниз по Днепру со скоростью 25 километров в час пойдет пятиметровая волна. Это означает, что все прибрежные поселки, населенные пункты могут уйти под воду. Спустя пару часов волна достигнет и Херсона.

Кортунов убежден, что российские войска не допустят прорыва плотины, в противном случае Херсонская область понесет большие экономические потери:

— Это окажет мощный удар по сельскому хозяйству, увеличит риск гуманитарной катастрофы, чего мы непременно должны избежать.

Политолог напомнил, что российские войска снабжены зенитно-ракетными комплексами (ЗРК), которые давно доказали свою эффективность в противостоянии с HIMARS. И в дальнейшем любые атаки будут отражены с помощь ЗРК «Витязь» или «Бук-М3».

О том, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, стало известно накануне. Подразделениями ПВО было сбито пять ракет. Одна ракета попала в шлюз дамбы, что привело к разрушению некоторых объектов электростанции. Уточняется, что попадание снаряда не вызвало критических разрушений дамбы.

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