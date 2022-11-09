Пентагон оценил планы украинских властей по захвату Крыма

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Власти Соединенных Штатов считают, что Украина сама должна решить, стоит ли ей предпринимать попытку захвата Крыма. Вашингтон не будет уточнять, намерен ли он поддерживать подобные цели Киева.

По его словам, только украинцы могут решать, ставят ли они своими военными целями возвращение к границам страны по состоянию на 23 февраля или на 2014 год, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Как пишет ТАСС, Кол отказался говорить, будут ли Соединенные Штаты оказывать финансовую и военную поддержку подобным целям Украины.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на условиях России. При этом он уточнил, что НАТО стремится к достижению мира на территории восточноевропейской страны.

8 ноября сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что вести мирные переговоры нужно не с Украиной, а США, при этом любые контакты по этому вопросу до конца спецоперации нецелесообразны.