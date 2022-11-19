В Минобороны Украины допустили, что конфликт может завершиться к концу весны

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Окончание конфликта на Украине может произойти к концу весны 2023 года. Об этом Sky News заявил замглавы украинского Минобороны Владимир Гаврилов в субботу, 19 ноября.

При этом представитель оборонного ведомства считает, что ВСУ смогут уже к концу декабря «вернуться в Крым». Он также прокомментировал вероятность применения ядерного оружия на Украине, оценив ее как низкую.

Даже ядерный удар «не остановит» ВСУ в достижении целей, подчеркнул он. Однако данный сценарий был бы «драмой» для всех, резюмировал Гаврилов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на международном форуме по безопасности в Канаде выразил мнение, что Россия, говоря о переговорах, хочет добиться не мира, а «краткосрочного затишья» в боевых действиях.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что формат публичных прямых переговоров, которые Зеленский предложил российскому руководству, не состоится, поскольку этому помешает Запад.

По словам собеседника «ВМ», прежде всего, переговоры не нужны Соединенным Штатам, поскольку при такой встрече мировому сообществу придется выслушать доклад о страшных зверствах, которые совершала украинская сторона на территории Донбасса.