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Politico: В офисе Зеленского анонсировали наступление на Крым

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: В офисе Зеленского анонсировали наступление на Крым
Фото: Unsplash

ВСУ планируют в будущем начать наступление для возвращения Крыма. Об этом в воскресенье, 20 ноября, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится, — цитирует Ермака Politico.

Однако чиновник, как уточняется, не стал называть точных дат начала кампании.

Замглавы украинского минобороны Владимир Гаврилов заявил, что окончание конфликта на Украине может произойти к концу весны 2023 года. При этом представитель оборонного ведомства считает, что ВСУ смогут уже к концу декабря «вернуться в Крым».

Журналист Джейми Деттмер заявил, что если бы Украина смогла завоевать Крым и провести там дерусификацию, то она столкнулась бы с активным сопротивлением местных жителей. Обозреватель напомнил, что на Украине давно активно избавляются от топонимов русского происхождения и демонтируют памятники в честь советских и российских деятелей.

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