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Если бы у Украины получилось захватить Крым и провести там дерусификацию, она столкнулась бы с активным сопротивлением местных жителей. Такое мнение высказал обозреватель Джейми Деттмер в издании Politico.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского про планы завоевать российский полуостров.

Журналист напомнил, что после начала специальной операции на Украине активно избавляются от топонимов русского происхождения и демонтируют памятники в честь советских и российских деятелей. Кроме того, там исключили русский язык и литературу из школьной программы, а в июне в Верховной раде поддержали запрет ввозить и распространять в стране книги из РФ.

— В своей речи на День Независимости на прошлой неделе Зеленский пообещал, что украинская армия возьмет Крым. Но если этот день наступит, как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65 процентов населения составляют русские? — задался вопросом Деттмер.

Согласно переписи населения в Крыму, проведенной в 2014 году, 1,49 миллиона человек или 68 процентов граждан, которые указали свою национальность, считают себя русскими.

26 августа экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди назвал слова президента Польши Анджея Дуды о возвращении Крыма Украине бессмыслицей. Он добавил, что слова польского лидера стоит рассматривать в контексте исторически сложившегося менталитета страны.