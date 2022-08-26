Экс-офицер ЦРУ назвал слова Дуды о возвращении Крыма Украине бессмыслицей

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Слова президента Польши Анджея Дуды о возвращении Крыма под контроль Киева являются бессмысленными. Об этом заявил бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди в пятницу, 26 августа.

— Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл, — сказал он.

Экс-офицер добавил, что слова польского лидера стоит рассматривать в контексте исторически сложившегося менталитета страны. По его словам, заявления Дуды «пускают пыль в глаза» людям и служат попытками дискредитировать Россию, передает РИА Новости.

— У Украины нет ни единого шанса на победу, — добавил экс-офицер ЦРУ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита «Крымская платформа» пообещал вернуть Крым и обвинил Москву в отсутствии диалога с Киевом. Также украинский лидер добавил, что Россия никогда не планировала переговоры с Украиной и впредь не будет этого делать.

23 августа Анджей Дуда прибыл в Киев для переговоров Владимиром Зеленским. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», о чем могли договориться политические лидеры.