Зампостпреда России при ОБСЕ: Слова Меркель о Минских соглашениях показали позицию Запада по Украине

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Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Киеву время на то, чтобы «стать сильнее», объясняют позицию Запада по кризису на Украине. Об этом заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

— Примечательное интервью дала на днях германскому изданию ZEIT бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, непосредственный участник выработки Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Давно понятно: страны Запада используют Украину как инструмент в борьбе с российской государственностью. Всячески способствуют уничтожению руками своих киевских протеже на Украине всего, что связано с нашей общей историей, культурой, языком и религией, — заявил Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Дипломат отметил, что слова Меркель «многое объясняют»: молчание Запада в ответ на военные преступления ВСУ, «несерьезность» призывов к прекращению огня на Украине президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и призывы Европы о присвоении Донбассу особого статуса.

Буякевич подчеркнул, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, несмотря на то, что это учитывает естественные интересы безопасности и мирного развития государств региона, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не будет третьего Минского соглашения, поскольку Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности.